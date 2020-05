Luchar contra el COVID-19, la consigna de 46 egresados de medicina de la UPTC

No hay lugar para amarguras. 46 médicos de la UPTC de Tunja, se graduaron hace unos días de manera virtual y anticipada, sin sus familiares, sin fiesta ni amigos, frente a un computador.

“Fue algo emocionante, no pensé que fuera de esas dimensiones porque, aunque no estaba en un salón con todas las personas, podía sentir en el ambiente esa misma alegría”, dice Lisandro Mejía médico, nacido en Valledupar.

Pero los recién egresados tienen un objetivo: luchar contra el coronavirus. La médica Jhuliana Castillo, oriunda de Ocaña, dice que el deseo de graduarse se debió a: “somos más útiles en un hospital que estando en casa con todas estas restricciones, incluso esperando que la situación mejorará”.

Los médicos egresados, de un promedio de 23 años de edad, reconocen las dificultades contractuales, pero no paran en su propósito, según Leonel Santiago Vega los nuevos tipos de contrataciones no son como se esperan. “Claramente no estamos exentos en pasar por esas circunstancias”

Lisandro sabe que un médico recién graduado las prestaciones sociales no son las adecuadas, inclusive para médicos con muchos años de experiencia, tampoco lo son.

Insisten de nada les sirve salir a exponerse, si no cuentan con los elementos de protección personal porque no van a durar mucho tiempo luchando contra el COVD-19 en una Unidad de Cuidados Intensivos. “Sin eso será una esperanza más perdida un grupo más que se graduó y no se logró el cometido”.

Son críticos y propositivos frente a la política del Gobierno con respecto al sector de la salud. “También se comprometa con los pueblitos alejados donde no hay UCI que es necesario también mantener un personaje protegido, y una población educada”.

Los 46 médicos recién egresados de la UPTC en Tunja no paran, tienen en sus pensamiento que las cosas pueden mejorar ,en torno a la pandemia y así, el Gobierno por fin vea la importancia del personal de la salud para el país.