Malestar de transportadores de carga por medidas en vía al Llano que pasa por Boyacá

Según los conductores de transporte de carga que están llegando al municipio de Sogamoso en Boyacá, paso obligado para llegar a los Llanos orientales, no tenían conocimiento de la restricción de 6am a 8am.

“Llamé a Tránsito y Transporte para averiguar si había algún tipo de restricción, me dijeron que había flujo normal y por eso decidí tomar la ruta a las seis de la mañana, no había ningún tipo de señalización”, dijo uno de los transportadores.

Otro conductor asegura que tiene dudas con respecto a la medida. “Habían dicho que por hacer toda esta vuelta no la iban a aplicar, entonces la verdad me cogieron de sorpresa, porque si sigo me pueden aplicar un comparendo”.

Por su parte, el gerente de Instituto de Transito de Sogamoso, Ramón López, aseguró que entre lunes y miércoles por ahora no se aplicarán sanciones monetarias, pero si comparendos pedagógicos.

López dijo que durante 20 días se socializó la resolución a todas las empresas donde están agremiados los transportadores, al Ministerio de Transporte, a la Superintendencia de Transporte y medios de comunicación.

En consecuencia, a partir del jueves 11 de julio la sanción que prevé el código por violar la restricción acarrearía una multa es de 400 mil pesos.