Más víctimas que fueron ingresadas a fundaciones para "curar" su tendencia sexual

A tres casos se elevan los testimonios que han recogido las autoridades con jóvenes que relatan que fueron ingresados a una de las fundaciones de rehabilitación de Bucaramanga para poder cambiar su tendencia sexual.

Jorge Neira, subsecretario de desarrollo social, indicó que a parte de lo que ya se ha denunciado como torturas, maltratos y abusos, los administradores de los centros llamados Bethel y Casa del Alfarero habrían convencido a los familiares asegurándoles que sus parientes podrían dejar de pertenecer a la comunidad LGBTI.

"Dentro de las intervenciones que logramos hacer, identificamos, expresado por ellos, que algunos estaban internados por realizar lo que se conoce, en otros ámbitos, terapias de conversión, es decir, personas a las que se les intenta corregir lo que consideran que no hace parte del componente sexual o identidad de género, es decir, los tenían encerrados, por expresar que eran sexualmente diversas".

El funcionario recordó que desde la OMS y otras entidades nacionales han declarado que las expresiones de generó no están dentro de alguna patología o enfermedad.

"Tratamos de hacer un acompañamiento, las familias deben entender que existen personas diversas, ser Lgtbi no es una enfermedad y tampoco es un delito. La Oms ha declarado que ninguna de las expresiones de género es una enfermedad, ya está declarado oficialmente, ser una persona sexualmente diversa no es enfermedad, ninguna ley, en el caso de Colombia, configura que haya un delito, las Naciones Unidas y OEA, han confirmado que ser una persona Lgbti es un componente importante, y no son delincuentes y tampoco están enfermos".