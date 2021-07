Montería: por aglomeraciones, suspenden vacunación en el corregimiento Santa Lucía

Como inadmisible calificó el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, la delicada situación registrada en el corregimiento Santa Lucía, donde cientos de personas que no habitan en la zona generaron aglomeraciones en medio de la jornada de vacunación contra el COVID-19, programada para este 9 de julio.

“He solicitado a la ESE Vidasinú la suspensión de la vacunación en el corregimiento de Santa Lucía. Es inadmisible que personas que no habitan allí, se aprovechen. El lineamiento es inmunizar a los habitantes del corregimiento. Pido a la ciudadanía no saltarse la fila”, dijo el mandatario municipal a través de su cuenta en Twitter.

Por otra parte, el mandatario informó a este medio que serán estrictos en este tipo de jornadas en la zona rural, para evitar casos como el registrado en Santa Lucía.

“El llamado también es para otros municipios que aprovechan las jornadas de vacunación masiva para todos los ciudadanos mayores de 16 en este caso, con comorbilidades hasta los 18, y de 18 hacia arriba, para brincarse la fila”, sostuvo el mandatario.

“Hemos sido eficientes en la ciudad, tenemos sitios importantes de vacunación como el estadio de béisbol 18 de Junio, tenemos IPS en los centros comerciales trabajando, tenemos centros de salud y hospitales de la ESE Vidasinú activos. Hoy estamos completando más de 200 mil dosis aplicadas en la ciudad, somos ejemplo nacional y también somos ejemplo en que nadie se vuele la fila”, agregó el alcalde.

Mientras, la comunidad en la zona rural pidió acompañamiento de la Policía en medio de estas jornadas para que se mantenga el orden en desarrollo de las mismas, pues según lo indicado, solo había una disponibilidad de cerca de 420 dosis de la vacuna Janssen y más de mil personas llegaron al sitio habilitado para aplicar el biológico, una institución educativa.

