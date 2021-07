Por altos indicadores de contagio, vuelve el toque de queda y ley seca a Cereté

El municipio de Cereté, se convierte en la primera zona de Córdoba en retomar las medidas restrictivas como el toque de queda y ley seca, las mismas que entraran a regir a partir de la fecha, hasta el próximo 15 de julio.

De acuerdo con la administración municipal, estas disposiciones fueron motivadas por la alta ocupación UCI que se encuentra en un 100% y los elevados indicadores de contagio del COVID-19.

“El Ministerio del Interior nos contestó esta semana de que nos autorizaba el decreto, entonces, el martes lo perfeccionamos y procedimos a sacarlo para su inmediato cumplimiento. El decreto va hasta el 15 de julio porque así lo enviamos y así se aprobó, si dada las circunstancias las cifras crecen que es lo que no queremos y esperamos que no pase; tomaremos la decisión de pedir una prórroga del decreto, ojalá esto no pase”, dijo Ever Díaz, jefe de la Oficina Jurídica de Cereté.

“El decreto contempla ley seca todos los días, a partir de las 10:00p.m. hasta las 5:00a.m. y toque de queda en igual horario. Además, se implementa el pico y cédula para aquellos sectores y entidades donde deben reclamar subsidios, en los bancos, notarías y plazas de mercados. Esperamos en estos ocho días poder bajar los índices de contagio”, agregó el jurídico.

Sobre el decreto, se hacen las siguientes precisiones:

-Ley Seca: esta prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos públicos, al aire libre, o en el espacio público en el horario antes referenciado.

Cortesía.

-Toque de queda: solo tendrá excepciones como asistencia y prestación de servicios de salud, así como la compra de medicamentos o dispositivos médicos, comercialización de productos de primera necesidad solo a través de las plataformas electrónicas y servicios funerarios.

Cortesía.

Pico y cédula: establece que solo podrá salir una persona por grupo familiar. Este será obligatorio en supermercados, almacenes de cadena, entidades financieras y notarías.

Cortesía.

“La invitación de la alcaldía es a usar correctamente el tapabocas, lavar frecuente las manos con agua y jabón, mantener la distancia física y evitar los sitios que tengan aglomeraciones”, se puntualizó por parte de la administración municipal.

De los 1.044 nuevos contagios de coronavirus reportados este 8 de julio en Córdoba, 112 se registraron en Cereté.

Otro de los municipios que está a la espera de aprobación de las mismas medidas, es Sahagún.