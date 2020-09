Mujer de 50 años denuncia haber sido agredida por un policía en Montería

Se trata de Gloria Ester Flórez Coronado de 50 años de edad, quien denunció que durante una intervención policial el pasado 5 de septiembre, fue agredida por un uniformado cuando cuatro miembros de su familia departían a las afueras de su vivienda ubicada en el barrio Villa Melissa, en el sur de la ciudad de Montería.

“A partir de 11:30p.m. para 12:00a.m. llegó la policía motorizada como si esto fuera la casa de bandidos, llegaron con una agresividad y le dije a los señores agentes que no había necesidad de eso, yo voy a mandar a mis hijos y ya ellos estaban recogiendo los bafles, todo lo que tenían ahí y las sillas. Entonces, un patrullero entró agresivamente pateando todo, partió el equipo, tomó una silla y me la partió en la cabeza, me cogieron 16 puntos y no hicieron nada por auxiliarme”, relató Gloria Ester Flórez.

“No había necesidad de eso porque nosotros sabíamos los protocolos, por lo que está sucediendo y entonces había personas escuchando música sin necesidad de tomar, pero ellos llegaron justo a mi casa y si no había agresividad en mi casa, no le vi necesidad de que ellos actuaran así”, agregó la mujer que además, aseguró que el caso fue denunciado ante las autoridades correspondientes.

El caso de conoció a través de un video que se volvió viral en redes sociales este 9 de septiembre.

Video: cortesía

Por su parte, desde la Policía Metropolitana de Montería, se informó a este medio que se abrió una investigación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido.

“Se dio apertura a una investigación de tipo disciplinario para conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar frente a los hechos denunciados en redes sociales, donde se presenta una señora lesionada al parecer, con un objeto contundente”, se estableció por parte del comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Wilson Montenegro.

Sin embargo, se sostuvo que “el fin de semana se presentaron 111 riñas y 117 casos de alteración a la tranquilidad por la utilización de equipos de sonido tipo pickup y la ingesta de bebidas embriagantes, ante lo cual hubo la necesidad de intervenir. La Policía Metropolita de Montería, rechaza cualquier tipo de acto que vaya en contravía de los lineamientos institucionales”.

Finalmente, el oficial indicó que en el marco del proceso investigativo se determinará cuántos uniformados habrían participado en el procedimiento.