¿No hace caso líder de "quinta"?: la amenaza que denuncia lideresa en el Caquetá

La presidenta de las juntas comunales de Cartagena del Chairá (Caquetá), Amparo Bravo denunció este fin de semana ante la Fiscalía que recibió nuevamente unos panfletos intimidantes en la puerta de su casa, en los cuales le decían que si no apreciaba la vida de ella y su familia, por estar realizando denuncias sobre temas relacionados con derechos humanos.

"No hace caso líder de quinta va a seguir denunciando, los que apoya y defiende no la van a poder defender 5 hijos tiene y familiares (...) los comunales huelen a guerrilla, plomo y muerte para todos" dice la transcripción literal del mensaje revelado por Bravo en un comunicado público.

Esas no son las primeras amenazas que ha recibido la defensora de derechos humanos, quien desde hace varios meses viene siendo víctima de seguimientos y amedrentamientos. Aunque cuenta con un esquema de protección integrado por un escolta así como un teléfono no es suficiente, incluso manifiesta que el teléfono no funciona y la Unidad Nacional de Protección no se lo ha cambiado.

"Estamos aquí en cuatro paredes, escondidos de toda esta problemática que se vive y sentimos nosotros que los líderes sociales estamos en vía de extinción" indicó Bravo.

La defensora de derechos humanos manifestó que no es la única lideresa en ese territorio que ha recibido panfletos amenazantes por lo cual pidió mayor protección del estado.