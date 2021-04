“No sé si vuelva a ver por mi ojo derecho”: joven denunció agresión del Esmad en Cauca

En el Hospital Universitario San José de Popayán permanece Daniel Meléndez de 23 años de edad, un estudiante de Derecho de la Universidad del Cauca que denunció que está a punto de perder la visión por su ojo derecho, luego de ser agredido por el Esmad.

El universitario, que también es empresario y reside en el Centro Histórico, narró que cuando regresaba a su casa en compañía de algunos amigos y sus hermanos, encontró a un grupo de uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía.

“Uno de ellos me apuntó a la cara y me impactó en el ojo derecho (…) No sé si vuelva a ver por mi ojo derecho, es algo lamentable que me hayan hecho esto a mí, yo soy un estudiante y trabajador”.

El ciudadano fue sometido a varios exámenes para determinar la gravedad de sus lesiones y planear un tratamiento a largo plazo.

Organismos defensores de derechos humanos hicieron un llamado para que se efectúe una investigación y se sancione a los responsables de esta acción.

“A la gente le digo que no se deje intimidar, no me arrepiento de haber salido a protestar. Es necesaria una reforma al Esmad porque no puede seguir acabando con los sueños de los jóvenes, tenía miles de sueños, pero me los están acabando”.

Hasta el momento la Policía no se ha pronunciado sobre este caso, que se suma a otras denuncias sobre presuntos excesos de la fuerza durante la primera jornada de protestas en el paro nacional.