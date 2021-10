Nuevas anomalías que rodean el proyecto de la Virgen - La Cemento en Bucaramanga

La polémica por el proceso licitatorio con el proyecto Virgen - La Cemento, obra que se haría en Bucaramanga, no termina.

El primero de septiembre del 2021, el director del Invías, Juan Esteban Gil, estuvo en la capital de Santander, tras las alertas que se estaban emitiendo al interior de este proyecto de 104 mil millones de pesos.

En contexto: Habría falsificación y modificación de objetos sociales en licitación en Santander

Gil anunció que se crearía un nuevo comité evaluador para darle transparencia al proceso, al cual se le haría la revocatoria y así se sanearía el proceso de evaluación que ya había avanzado.

A oídos sordos de la entidad que dirige el proceso, que es el Invías, con un convenio entre el Idesan, entidad que hace parte de la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga.

El Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, IDESAN, revocó el segundo comité evaluador y sacó una resolución el pasado 12 de octubre, anunciando que seguiría el mismo comité que fue cuestionado de presunto direccionamiento. Esto sin importar que la orden desde el Invías era crear un nuevo comité con tres miembros de cada entidad del convenio.

A raíz del escándalo que desató el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en Sigue La W, el 13 de octubre, El Idesan sacó otra resolución, en menos de 24 horas, en el que anunciaba que ya había un nuevo comité evaluador que quedó de la siguiente manera:

En contexto de Sigue La W: Habrían suplantado a evaluadores de licitación para proyecto de $100.000 millones





Dentro del comité jurídico está Juan Carlos Expósito Vélez, un abogado de alta categoría profesional, y quien desde la Alcaldía ha sido cuestionado, debido a que el personaje cobraría más de 40 millones de pesos solo por asesorías y estaría en el proceso evaluativo para obra la Virgen - La Cemento por tres millones seiscientos mil.

"No conozco al doctor Expósito, pero me lo referencian como un gran abogado en Colombia, es como traer a Messi al Atlético de Bucaramanga, con salario del Atlético Bucaramanga y ponerlo a tapar, un contrato de 3 millones cuando me dicen que un concepto jurídico vale más de 40 millones de pesos, toca es poner los ojos en el Idesan", concluyó el alcalde.

Tras todas estas anomalías alrededor de esta obra, el mandatario Cárdenas interpuso una denuncia penal. Fuentes le confirmaron a la W que ya la Fiscalía investiga este proceso, que al parecer, estaría dándose de manera irregular.