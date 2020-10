“Nunca me he escondido, siempre doy la cara”: exparamilitar del Magdalena

Ante el pronunciamiento del senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, de la supuesta desaparición de 8 exparamilitares que pagaron condena en los Estados Unidos y a su retorno a Colombia el Estado les ha perdido la pista, uno de los postulados salió en la defensa de su actual actividad.

Fredy Carrillo Castillo, quien era conocido entre el bloque ‘Resistencia Tayrona’ de la Sierra Nevada como alias ‘Pinocho’, precisó que jamás se ha escondido de las autoridades y que desde su llegada al país ha venido ejecutando procesos comunitarios en la zona rural de Santa Marta como presidente de una asociación de líderes campesinos.

Actualmente está residenciado en la ciudad de Barranquilla, pero su actividad comercial la desarrolla en la Troncal del Caribe gozando, además, desde hace 6 años de la protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Es totalmente falso lo que dice el señor Sanguino, porque desde mi llegada siempre he estado voluntariamente cuando la justicia me lo ha pedido. He acudido a la Fiscalía para poner en conocimiento los muchos atentados de los que he sido víctimas por parte de las ‘Bacrim’ y guerrilleros del ELN. Siempre le he dado la cara a los medios de comunicación, la Policía sabe dónde estoy y dónde duermo”, explicó Carrillo.

Sobre este tema, el congresista había dicho en un debate citado por la Comisión Segunda del Senado, que “este Gobierno y el Estado no le ha hecho un seguimiento para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del paramilitarismo colombiano con relación a estas extradiciones”.

Plan para asesinar al gobernador Carlos Caicedo

A principios del mes de julio la red internacional Colombia Human Rights Network recopiló una serie de informes presentados por fuentes humanas e investigaciones de campo, cuyo contenido concluían que Fredy Carrillo estaba detrás de un plan para asesinar al gobernador Carlos Caicedo.

Ante este señalamiento, ‘Pinocho’ precisó a La W Radio que nunca ha existido una idea de orquestar este cometido y que antes por el contrario, durante el tiempo de campaña electoral, el movimiento Fuerza Ciudadana recibió el auspicio económico de él y otros líderes de la Troncal del Caribe.

“No tengo ninguna razón para atentar contra el señor Caicedo, ya que fui una persona que lo apoyé e invertí dinero de mi bolsillo para la logística de los votos. No es cierto de ese plan, a pesar que su movimiento me sigue atacando con falsas acusaciones diciendo que estoy armando grupos criminales”, señaló Carrillo.

De igual forma, el excombatiente se refirió a quienes han reincidido en conductas delictiva posterior a su retorno al país, como el caso de alias ‘5.5’, dijo que es competencia de la justicia colombiana establecer el pago por los delitos que cometan.

La llegada de Hernán Giraldo

Ante la inminente llegada del exjefe paramilitar Hernán Giraldo, ‘Pinocho’ dijo que no tiene ningún vínculo con él y que las autoridades son las que deben tomar cartas en el asunto.

El hoy empresario finalizó agregando que “hoy soy una persona nueva, que estaré disponible responder las dudas que tenga el Gobierno sobre mi ubicación. Mi pasado quedó atrás, mi razón de ser es trabajar por mi comunidad y familia"

Los otros postulados que según la Cancillería están desaparecidos son Jhon Eiderlber Cano Correa, alias 'Flechas'; Huber Aníbal Gómez Luna, alias 'El Mello Rico'; Álvaro Antonio Padilla Meléndez, alias 'Topo'; Álvaro Antonio Padilla Redondo; Jhon Alexander Posada Vergara, alias 'Jhonny Cano'; Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, alias 'Nacho' y José Gregorio Terán Vásquez, alias 'El Pipón'.