Personería de Santana advierte agrietamientos y hundimiento de viviendas

El personero de Santana, Boyacá, Auly Ramírez, confirmó que la construcción de un muro de contención para dar inicio a la obra de una nueva etapa de 50 apartamentos en Urbanización Villas de San Antonio, si estaría generando agrietamientos y hundimiento en las viviendas de al menos seis familias.

“Requerimos al señor contratista del proyecto y él se compromete hacer un estudio técnico de suelos para definir la causa que está ocasionando daños en las estructuras de las casas y poder acometer alguna acción”, dice el personero.

Auly Ramírez, sostuvo que se requiere de un estudio de suelos y socialización con la comunidad, que según él, ni siquiera se le comunicó al ente de control y admitió que no conoce el contrato.

“En el sector donde se están haciendo las obras no tiene un sistema de alcantarillado ni de planimetría de calles, es un sector totalmente desprovisto de estructuras para evitar inundaciones. Me preocupa que van iniciar la construcción de la obra y no se realizó la socialización de las viviendas”, dijo.

Una de las propietarias narra que la situación empeoró en la infraestructura de sus casas cuando, con maquinaría, se comenzó a escavar para hacer el muro de contención.

“Las casas ya está greteadas, nuestras casas nos las entregaron en obra negra y las casas se están como hundiendo. (…) ahorita comenzaron hacer ese muro y se están hundiendo más. No sé, si es por las máquinas, los camiones que entran o el hueco que hicieron”, explica una de las propietarias.

Otro propietario es Carlos Eduardo Salinas, dice que se requiere de un delegado nacional o departamental con el fin de verificar los terrenos y anunciaron protestas. “Hasta tanto nos den una solución”.

Por su parte el alcalde de Santana, (Boyacá), José del Carmen Delgado, dice que si se realizaron los estudios de suelo para levantar un muro de contención para la construcción de una nueva etapa de apartamentos en la Urbanización Villas de San Antonio.

“Por eso se hizo el muro porque se hicieron los estudios de suelo porque cuando se empezó hacer el proyecto no estaba el muro y cuando se hicieron los estudios nos pidieron el muro porque esa tierra se alcanza a ceder”, explicó.

Ante las grietas evidenciadas en seis viviendas, el mandatario, asegura que sostuvo reuniones con la interventoría de la urbanización para establecer cuál fue el estudio que se hizo. “Fue una construcción que se realizó en la administración pasada”.

Delgado insistió que difícil parar la obra porque está sobre los tiempos. “Antes por el contrario para mí ese muro les ayudaría antes a detener terreno porque de todas maneras es aledaño”.