Personería de Tunja preocupada por incumplimiento sistemático de Comparta EPS

María Clara Niño está pendiente de que Comparta EPS autorice un trámite de remisión a hematología desde el pasado siete de febrero de 2020, según denuncia Héctor Orlando Niño quien insiste que se han comunicado con la gerente de esa entidad sin tener suerte.

“Hace poco nos salieron que nos iban a salir con un traslado para Santander y a la final fue negativo. Estuvo la Personería y todos los que están haciendo los trámites, pero la gerente no nos quiso atender”, dijo don Héctor hijo de María Clara.

Cuenta, Héctor, que su madre la trasladaron, en el pasado, una vez del hospital San Rafel a Bogotá fueron dos tres meses y de allí la remetieron para Barranquilla le hicieron tratamientos regresó a Boyacá. “Realmente no duró ni 15 días en el campo, y otra vez nos tocó regresarla al hospital, la situación es que no tenemos muchos recursos”.

Insiste que su madre sufre de diabetes, anemia y se le deben hacer transfusiones de sangre, y por ello están buscando el tratamiento, y según la familia Niño se supone que se le puede practicar en Bogotá.

El otro caso reciente es el de José Álvaro Ávila Dueñas, también paciente afiliado a Comparta EPS que debió interponer una acción de tutela ya que cuenta con trámite de remisión desde el 13 de febrero de 2020, de electrofisiología UCI cardiovascular.

“Por eso es que la gente se muere, porque hay que rogar. Ninguno llama, no hay camas, no hay ambulancias, no hay nada”, dice con desgano el señor Ávila Dueñas que se encuentra en el hospital San Rafel de Tunja.

Ávila Dueñas agrega: “ahora otra cosita, uno de pobre disque lo trasladan para Rionegro, Antioquia y es en Bogotá hay para operarme en cuarto nivel. (…) Pero Imagínese me van a enviar a Rionegro, uno bien pobre ni conoce y enfermo”.

Por su parte, la personera para asuntos de derechos humanos de Tunja, Sandra Piña, dijo que a ese ente de control le preocupa que estos dos casos se estén dilatando. “Aquí se está vulnerando el derecho a la salud, pero ha sido un incumplimiento sistemático por parte de esta EPS Comparta”.

Piña dice que sede de Comparta EPS tiene su sede en Santander, y al parecer todos los trámites tienen que adelantarse desde allí, que según la representante de la Personaría perjudica la atención de los usuarios en el departamento de Boyacá.

“El hecho de que a los pacientes los estén atendiendo en otras regiones del país es porque en Comparta EPS Regional de Boyacá no tiene servicios en el departamento, pese aquí sí se presta, entonces también es debido a problemas administrativos, pues ellos a fin de darle cumplimiento a sus usuarios recurren a la red de servicios Qué tienen en otro departamento”, dice.

Ante el traslado de pacientes de Boyacá a otras zonas, Piña advierte que repercute en la vulneración de derechos de los usuarios “porque en muchas ocasiones, discúlpeme la expresión, quedan volando sea en Barranquilla o en Río negro, les dan de alta, y allá quedan botados”.