Petro se retractó de las acusaciones a exalcalde de Candelaria, Valle

En un video de 40 segundos, el senador Gustavo Petro se retractó públicamente de las declaraciones hechas en distintos escenarios, sobre el presunto vínculo del exalcalde de Candelaria, Valle, Yonk Jairo Torres, con el asesinato de los líderes políticos de la Colombia Humana, Jhonatan Borja e Iván Giraldo, ocurrido en enero del 2020.

"En relación con las manifestaciones que se efectúaron en este canal, indico que el señor Yonk Jairo Torres, no es sospechoso de los homicidios de Jhonatan Borja e Iván Giraldo Fúquene, porque no ha sido vinculado a la investigación penal iniciada por razón esos hechos. Al respecto, me atengo al resultado de las investigaciones correspondientes”.

Las víctimas, habían denunciado irregularidades y presuntos hechos de corrupción en contra del exmandatario candelareño, lo que generó los comentarios de Petro.

Durante el sepelio de los líderes, realizado en Candelaria el pasado 2 de febrero de 2020, el congresista dijo que, “Duque ha nombrado como funcionario de Planeación Nacional al sospechoso de los asesinatos, al señor Yonk Jairo Torres, hermano del narcotraficante Héctor Torres, esos son los hechos dramáticos, contundentes de cómo actúa la mafia política y la corrupción desde el poder en Colombia y que deja esta estela de asesinatos”.

Un Juez de la República ordenó al senador Gustavo Petro, rectificar las acusaciones hechas contra el actual coordinador regional de Planeación Nacional, Yonk Jairo Torres, quien a través de un video dijo que nunca ha pasado por su mente hacerle daño a nadie.

El exalcalde de Candelaria, además, reiteró el llamado a las autoridades para que esclarezcan los moviles del crimen de los líderes políticos.