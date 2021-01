Piden mayor control de autoridades ante amenazas de migrantes venezolanos en Bucaramanga

Por: Valesca Alvarado Ríos

Nuevamente se encendieron las alarmas en diferentes barrios de Bucaramanga durante el puente festivo de Reyes, ante las amenazas de algunos migrantes venezolanos que reaccionaron con agresividad al no recibir ayudas por parte de los habitantes que estuvieron en sus casas cumpliendo con las restricciones de toque de queda en medio de la pandemia.

Si bien la comunidad señala que son solo algunos los individuos que amedrantan a los habitantes con robarlos o agredirlos físicamente si no les dan comida o dinero, este hecho genera preocupación.

“Eso sucedió el domingo que estábamos en toque de queda. Yo salí y le dije que no podía ayudarle porque estábamos cumpliendo con la restricción, que pasara después. Él me respondió con una serie de grosería y me amenazó, dijo que después me iba a robar si yo no le daba nada”, relató una de las mujeres afectadas.

Este hecho se registró en el barrio Fontana de Bucaramanga donde hay gran presencia de comunidad venezolana, que debido a la crisis económica que atraviesa su país, se ve obligada a pedir ayudas. Sumado a ello, denuncian que los migrantes no acatan las normas de bioseguridad, como el uso de tapabocas, lo que se podría convertir en un foco de contagio.

Es por ello que la comunidad pide mayor presencia de las autoridades y entes de control, especialmente cerca al caminódromo y al parque, donde frecuentan niños y adultos mayores.