Polémica en Córdoba por supuestos beneficios particulares con entregas de mercados

De acuerdo con lo que establecieron fuentes del departamento Córdoba a La W, supuestamente la administración departamental en cabeza del gobernador Orlando Benítez, habría favorecido en medio de la emergencia del Covid-19 a la familia Besaile, adquiriendo arroz de la Arrocera Arropalmira, ubicada en el municipio de Sahagún, la cual es propiedad de la mencionada familia.

Según las quejas que han sido conocidas también por organismos de control, el arroz comprado a esta Arrocera, habría sido distribuido en varios mercados que se entregaran a las familias más vulnerables de Córdoba.

La polémica se ha suscitado porque el hoy gobernador supuestamente habría contado con el respaldo de la familia Besaile en las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019.

En entrevista con La W, el mandatario departamental desmintió lo antes establecido asegurando que realizó convenios con los alcaldes para que se encargaran del respectivo proceso de entrega de ayudas y señaló que les habría dado instrucciones para que se hicieran acompañar de los órganos de control.

Lea en La W: Lideran donatón para los más necesitados de los 123 municipios de Boyacá

“Es totalmente falso, yo firmé convenios con cada uno de los 30 alcaldes, les envié recursos y les di la directriz de que cada alcalde comprara con sus proveedores locales para dinamizar la economía de cada entidad territorial y que caracterizara a la población de acuerdo con la vulnerabilidad, estratos 1, 2, empleo informal, desempleados, adultos mayores y personas en situación de discapacidad”, sostuvo el gobernador. Al tiempo agregó que “se hicieran acompañar de Defensa Civil, Cruz Roja y los órganos de control para garantizar que la medida actuara con transparencia”.

Sin embargo, por parte de las Procuradurías Regional de Córdoba y la Provincial de Montería, se estableció que hasta la fecha no han recibido invitación alguna para este acompañamiento y solicitaron que se les informe sobre el mecanismo adoptado por las administraciones territoriales para la consecución de los recursos destinados a la compra de los mercados.

Por su parte, el senador Jhon Besaile, reconoció que Arropalmira es de propiedad de su familia, pero negó tener contacto con el Estado por medio de esta Arrocera.

“No hemos tenido ni convenio, contrato, trato o alguna relación comercial con el departamento ni con municipio alguno de Córdoba, ni de otro departamento de Colombia. Resulta que uno tiene sus clientes que son los distribuidores y yo no decido a quién le venden ellos y les aseguro que esta no es la única marca de arroz que se está distribuyendo en los municipios, a nosotros no nos interesa tener vínculo con ninguna entidad estatal, para eso tenemos nuestros clientes”, sostuvo el senador.

En el municipio de Lorica, se hicieron entregas de 10 mil mercados que incluían “arroz arropalmira”. Desde esa zona del Bajo Sinú, también se presentaron algunas quejas debido a la aparición del senador liberal Fabio Amín, supuestamente participando de estas jornadas.

Le puede interesar: Extranjero que decía tener síntomas de coronavirus, llevaba cocaína en el estómago

A lo anterior, el congresista precisó que solo acompañó la etapa de alistamiento y que no entregó mercados a las familias de ese municipio.

Cabe indicar que, la Procuraduría General de la Nación solicitó información sobre la forma como se elaboró la caracterización y focalización de la población vulnerable a la que se le entregaron los mercados. Además, se requirieron los soportes de pago realizados a los proveedores y el presupuesto asignado para la atención de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19.