Policías me obligaron a decir lo que se ve en el video: músico Álvaro Herrera

Álvaro Herrera es un estudiante de música de la Universidad del Valle que participaba en un cacerolazo sinfónico en Cali y horas después fue detenido por la policía.

Contó en Sigue La W que “éramos alrededor de 50 músicos, iniciamos el concierto y tipo 3:30 de la tarde, unos jóvenes de Primea Línea afirmaron que se escuchaban disparos en la zona de Ciudad Jardín. Luego por seguridad decidimos terminar el concierto”.

“Salí para mi casa y en ese momento había motociclistas civiles […] Había hombres armados que se estaban escondiendo en un edificio. Poco después empieza el tiroteo más fuerte y empecé a grabar con mi celular”, relató.

“Los que estaban disparando retrocedieron y uno me apuntó, en ese momento cogí una piedra. Luego otra persona me tomó del cuello, me empieza a ahorcar; llegaron otras y me golpearon”, narró.

Señaló que “yo lo único que dije fue que simplemente estaba grabando que no molestara, el policía me dijo que bajara la piedra. Él me seguía apuntando”.

También reveló que “ningún policía estaba identificado. Fueron agentes de la policía los que me obligaron a dar las declaraciones que digo en el video”.

Indicó que “si yo decía una respuesta correcta, ellos paraban el video, me pegaban y me decían que eso no es lo que tengo que decir en el video. Cuando llegué no había ningún representante de derechos humanos en el lugar donde se grabó el clip”.

Por otro lado, recalcó que “el cuento del vandalismo es inaceptable que los civiles estén atacando a los locales de comercio porque igual son colombianos y les ha tocado duro para levantar su negocio. Con respecto a las manifestaciones es un cúmulo de inconformidades”.

Además, se refirió a los bloqueos y explicó que “muchas personas piensan son necesarios en un paro, pero yo digo que son malos para la economía y son justos para los colombianos”.