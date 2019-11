Por solicitud de la Fiscalía aplazan audiencia de acusación contra Jorge Iván Ospina

La audiencia de acusación contra Jorge Iván Ospina, alcalde electo de Cali, programada este viernes 15 de noviembre por presuntos hechos de corrupción, fue aplazada por solicitud de la fiscal del caso.

La representante del ente acusador, justificó su decisión con el argumento de un viaje que debía realizar y no podía postergar.

La diligencia, en la que se esperaba la lectura del escrito de acusación contra Ospina por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de publicidad suscrito en el 2008, fue reprogramada para el próximo 13 de diciembre.

El alcalde de Cali expresó su preocupación ante la decisión y aseguró que cumplirá con la nueva citación.

“No son pocas tensiones que he vivido en los últimos meses para que hoy no hubiesen reservado todo el día y con el argumento que tienen que viajar no presentarán sus argumentos. Estaré aquí el 13 de diciembre como lo plantea el señor juez”, señaló Ospina.

Por su parte, Eduardo Castillo González, representante legal del acusado, se refirió a las observaciones hechas por la Procuraduría frente al caso y manifestó que la Fiscalía carecía de elementos materiales probatorios, acerca de la existencia de una conducta delictiva que se pueda atribuir al mandatario.

Durante la audiencia de formulación de acusación, el municipio de Cali, a través del abogado de la alcaldía, Óscar Vergara Taborda se presentó como afectado del proceso pero el Juez negó dicho requerimiento al considerar que no se presentaron las pruebas necesarias para ser calificado como víctima en esa instancia.