Procuraduría adelanta indagación preliminar a contrato de mercados en Tibaná, Boyacá

Con respecto a las denuncias de supuestos sobre costos en los mercados que se están entregando a las familias afectadas por la crisis desatada por la COVID-19, el alcalde de Tibaná (Boyacá), Gustavo Alexander García, dijo son infundadas porque se realizaron los respectivos estudios y verificación de precios que reposan en carpeta del contrato enviado a la Contraloría.

García reconoció, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para esclarecer, los hechos y por ello envió todas las explicaciones y documentos correspondientes del contrato.

“En este momento no es posible hablar de corrupción. No se puede hablar de sobre costos porque es un contrato que no se ha cancelado y no se ha liquidado”, dijo el mandatario al agregar que: “se dio un anticipo del 40% del valor, pero ese anticipo no se puede tomar como utilidad, sobrecosto o ganancia porque no se ha cancelado en su totalidad”

Según García, el contratista manifestó algunos inconvenientes en cuanto a características y especificaciones de unos productos, los cuales se les ha hecho modificaciones.

“Cuándo se haga la liquidación del contrato, se le pedirá al contratista el cruce de cuentas y se pagará lo debido para que la comunidad esté tranquila”, dijo.

Con respecto a las cotizaciones de los productos que hizo el exconcejal Mauricio Romero, dice García no sabe dónde los tomó. “Como digo en el momento de la liquidación se cruzarán las facturas que el contratista presente y se deberá pagar lo justo, obviamente teniendo en cuenta lo que el contratista presente como: sus gastos propios, el gasto de almacenamiento, el empacado, el embalaje y demás”.

El alcalde de Tibaná dijo que la denuncia de Romero es apresurada e irresponsable porque ha generado ataques en las redes sociales, insultos y ofensas a su familia.

“Me están condenado antes de tiempo, nosotros no hemos cancelado el contrato”, dijo García.