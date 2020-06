Puente Hisgaura no tendrá iluminación

A finales de enero del 2020 se originó la entrega del polémico puente Hisgaura, ubicado entre Málaga y San Andrés, en el que se cuestionó qué iba a pasar con las barandas de antisuicidio y la iluminación del mismo, debido a que sobre las cuatro de la tarde la zona se nubla totalmente y es peligroso cruzar la estructura sin luz.

La respuesta que emitió Fondo de Adaptación junto con el Invías a la W, fue que las vías rurales no contemplan iluminación y estos puentes cuentan con señalización suficiente para indicar la ruta.

"Por regla general, las vías interurbanas (rurales) no contemplan su iluminación, salvo en los sitios de pasos urbanos, situación que no cobija al puente Hisgaura. Para suplir esta situación, estos corredores viales cuentan con la instalación de la señalización y demarcación retrorreflectiva, que es suficiente para indicar la ruta que deben seguir los vehículos en condiciones de baja visibilidad".

Por otra parte, las barandas antisuicidios no fueron contempladas en el contrato entre la constructora Sacyr y Fondo de Adaptación.



"No fueron consideradas dentro de las cargas previstas para la etapa de construcción o de operación del puente. El contrato a través del cual se ejecutó la construcción del puente Hisgaura finalizó su plazo contractual el pasado 31 de agosto de 2018 y el Fondo Adaptación no tiene previsto el desarrollo de otras intervenciones en el citado puente".

Otro de los cuestionamientos es la inestabilidad que había antes de ingresar al puente, lo cual el Fondo de Adaptación realizó un reclamo para que se pueda modificar.

"La falla geológica al ingresar al puente en donde hay un derrumbe se va a modificar

El sitio crítico que se encuentra en la vía de acceso al puente Hisgaura del lado Los Curos y que presenta fallas de estabilidad, está siendo objeto de reclamación por parte del Fondo Adaptación, ante la correspondiente compañía aseguradora para su debida atención".

Finalmente, la comunidad que habita en la provincia García Rovira por medio de fotos ha dejado ver que luego de cuatro meses de entrega ya hay grandes cráteres.