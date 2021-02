¿Qué misterios guarda el Hospital Neuropsiquiátrico de Sibaté?

En Sigue La W hablaron los participantes de la investigación sobre supuesta actividad paranormal en el Hospital Neuropsiquiátrico de Sibaté, Cundinamarca. Esta investigación se llevará a cabo el próximo sábado 20 de febrero a las 10:00PM a través de una transmisión en vivo.

Rafa Taibo, locutor, actor, narrador y director de la transmisión, comentó que “tenemos el sueño de mostrarle a nuestros seguidores segundo a segundo” esta investigación. “Se desarrollaron situaciones realmente dramáticas”, en este hospital, como suicidios y asesinatos. “Nos parece que es un lugar inigualable para que nuestros seguidores puedan vivir el aterrador relato”.

“Yo busco pruebas tangibles que en este lugar se encuentra esta energía y explicar cómo se desata lo inexplicable. Si consiguiéramos una prueba irrefutable del más allá, cambiaríamos la manera de entender la realidad. No me importa el escepticismo, no estamos aquí para probarle nada a nadie”, dijo.

Por su parte, Ayda Valencia, experta en fenómenos paranormales, explicó que esta investigación lleva consigo un trabajo de producción importante, ya que “antes de ir a los lugares a grabar, hacemos una exploración para ver, a través de la psicofonía, si realmente existen o no estas actividades”. “Nos apoyamos de estos aparatos para ayudar a encontrar estos seres que se comunican con nosotros desde otros planos”.

Para cumplir este objetivo, el equipo está “llevando una cantidad importante de equipos para captar energías o espectros de otras dimensiones para que ustedes puedan ver y escuchar”. Durante la exploración, Valencia pudo “visualizar muchas personas que ya fallecieron y están penando, intentando hablar con nosotros”.

Según Taibo y Valencia, este hospital es el lugar ideal. Esto debido al relato de Gloria Guerrero, exenfermera del hospital de Sibaté, quien contó que “durante horas del día”, luego de su ingreso al hospital, “vi a un enfermero vestido de blanco con una bufanda de cuadros”. Al saludarlo, “no me contestó, solo levantó la cabeza”.

Guerrero acudió a sus compañeros para saber si lo conocía. Fue en ese instante cuando sus colegas le contaron el espeluznante relato: “me dijeron que ese enfermero murió por un paciente que lo ahorcó con esa misma bufanda”.