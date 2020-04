Rechazan agresión a una mujer por parte de un contratista del Concejo de Popayán

La secretaria de la Mujer de Popayán, Diana Carolina Cano, rechazó el caso de Kimberly Ramírez, una joven que denunció que fue agredida por su novio, contratista del Concejo Municipal, quien según su testimonio se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“(…) Me agredió física y psicológicamente; recibí muchos puños en mi cara y cuerpo, fui estrangulada por él hasta casi no poder respirar, recibí cabezazos y patadas en mis senos y piernas; al querer escapar fui lanzada por unas escaleras, me haló muy fuerte el cabello, tanto que estuve sangrando por varios minutos”, publicó en sus redes sociales.

La ciudadana dijo que fue maltratada hasta que la Policía Nacional logró ingresar a la vivienda y ayudarla.

La secretaria de la Mujer explicó que, aunque el hombre fue capturado, un juez dictó medida no privativa de la libertad. Asimismo, se emitieron medidas de protección para la víctima.

“Se legalizó su captura y se le imputaron cargos por tentativa de feminicidio. En la solicitud de medida de aseguramiento que hace la Fiscalía, el juez de control de garantías dictó medida no privativa de la libertad”.

El Concejo Municipal rechazó lo sucedido y afirmó que, se pone a disposición de las autoridades para que se adelanten con eficiencia y rigor las investigaciones, a fin de esclarecer los hechos, determinar la responsabilidad e imponer las sanciones a que haya lugar.

W Radio intentó establecer comunicación con el ciudadano acusado, de quien se informó es el conductor del presidente del Concejo, José Campo, sin embargo, no ha dado respuestas hasta el momento.