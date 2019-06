Revelan pruebas de supervivencia de soldado santandereano secuestrado

En la cuenta de Twitter de la Defensoría del Pueblo de Colombia se dio a conocer por medio de un video que el soldado Albeiro Acosta Melo, está vivo y en buen estado de salud luego de no tener información desde el pasado cinco de marzo, día que fue secuestrado en Arauquita.

"Pertenezco al batallón Antonio Ricaurte de Bucaramanga, el cinco de marzo fui retenido por una comisión décima del frente de las Farc, desde entonces me encuentro en poder de ellos, he estado bien, he recibido buen trato, desde las montañas de Colombia le mando un saludo a toda mi familia, los extraño, los pienso y espero verlos pronto".

En el vídeo de la prueba de supervivencia el soldado manifestó que, está en las montañas colombianas y se encuentra bien de salud, extrañando a sus familiares y agradeciendo por las oraciones que han hecho por su liberación.

Luego de esta pieza audiovisual, su hermano José Luís Fernández tiene la esperanza de que sea liberado en los próximos días, pidió que preserven su vida.

" Gracias a Dios, siento alegría, a pesar de cómo está en el video, le da alegría, no habíamos perdido las esperanzas, siempre para delante, está bien, eso es lo importante, ahora esperar que lo devuelvan lo más pronto posible, ya que sabemos que está con vida", dijo el familiar.