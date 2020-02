Revocarán curul de diputada de Santander por "vender" su voto

El ingeniero y ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en su tradicional Facebook Live, anunció que la diputada del movimiento Liga Anticorrupción, Anabel Tarazona, creada por el exmandatario, habría vendido su voto para elegir a Carlos Fernando Pérez, el hoy contralor de Santander y que es muy allegado a la familia Aguilar.

Hernández anunció que buscará que el Consejo Nacional Electoral, CNE, le quite la curul a la dirigente política.

"Pido excusas por haber vinculado en esa lista a personas que no tienen palabra. Que sospecho yo, plata, contratos o puestos. Ella ahora llora y dice que votó a conciencia. Mentiras. Ya no les creo nada. Vendió el voto. Vamos a hacer todas las acciones ante el Consejo Nacional Electoral para que le quiten la credencial. No es de nuestra confianza”.

El exmandatario dijo que la posición del movimiento Liga Anticorrupción para la elección del contralor era un voto en blanco, sin embargo, Anabel a último momento eligió a Carlos Fernando Pérez.

Entre tanto, la diputada Anabel Tarazona aseguró que no vendió su voto, y lo que hizo lo realizó a conciencia.

Resaltó que jamás recibió dinero , ni puestos o algún acto de corrupción y solo votó por el nuevo contralor por su experiencia profesional en los últimos 25 años. +

Carlos Fernando Pérez, tuvo 10 votos de 15. Hernando Medina recibió dos votos y los otros tres fueron en blanco.