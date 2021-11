Sacerdote condenado por abuso sexual no ha sido enviado a prisión en el Cauca

Denuncian que el sacerdote, Arcángel Acosta Izquierdo, condenado por el delito de abuso sexual agravado con menor de 14 años, se moviliza sin problemas en el municipio de Miranda Cauca, cuando debería estar purgando una condena de 16 años en una cárcel.



Recientemente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán ratificó la condena contra el clérigo, razón por la cual el abogado defensor de la víctima, Elmer Montaña, se pregunta porqué el victimario no se encuentra purgando la sentencia impuesta.



De acuerdo con el abogado, el presunto delincuente se está alojado en una residencia de Miranda Cauca, como si nada hubiera pasado.

“Desde el primer día que este señor fue privado de la libertad esta gozando de unos beneficios que la ley no le confiere, como el hecho de estar en una casa y no en una cárcel como estableció la ley”.



También denunció el defensor que el procesado sale constantemente, poniendo en riesgo a la población menor de edad.



Además, las víctimas no se explican como una persona que representa un peligro para la sociedad, a pesar de su investidura como clérigo, siga en aparente libertad.

Señalaron que deben terminar los beneficios injustificados que tiene el implicado y ser enviado a una cárcel.



De acuerdo con Montaña, Todos los sacerdotes condenados por el mismo delito se encuentran privados de la libertad en centros penitenciarios.



“Vamos a enviar un derecho de petición al Inpec para que cumpla la decisión de la sentencia”, puntualizó el defensor.



A esta situación se suma que la víctima y su familia han sido objeto de estigmatización por un grupo de seguidores del sacerdote, que se siguen reuniendo con él, en una especie de peregrinaje y que señalan a la niña y su núcleo de entablar una falsa denuncia.



El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec no se ha pronunciado.

Por: Richar Vidal