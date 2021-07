Sí habrá Carnaval de Barranquilla en el 2022

Este viernes, el alcalde Jaime Pumarejo Heins, anunció que para el próximo año vuelven los carnavales de Barranquilla. La fiesta se realizaría entre el 26 de febrero y el 1 de marzo del 2022.

El mandatario distrital destacó que es “esperanzador pensar en el futuro, pensar en lo que viene y volverle a dar una razón de vida a muchas personas que viven del Carnaval”.

Además, Pumarejo y los socios de Carnaval S.A.S. anunciaron la designación de Sandra Gómez Molina, quien será la nueva gerente de esta entidad.



“Estamos muy contentos de anunciar no solo que estamos poniendo a alguien enfrente de este barco llamado Carnaval de Barranquilla, que nos representa, que genera empleo, turismo, que es motivo de orgullo mundial. El Carnaval es una tradición, es un catalizador de empleo, una fuente de inspiración”, afirmó el alcalde.



Sandra Gómez es Comunicadora Social Periodista, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe con una especialización en Alta Gerencia, de la misma institución y una maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad de Barcelona, España.



Cuenta con más de veinticinco años de experiencia en la dirección de negocios y el área comercial, conocedora de diversas áreas de la administración, quien inició su vida laboral en Celumóvil, Bellsouth Colombia que para los últimos años fue Telefónica Móviles Colombia, donde llegó a ocupar diversos cargos entre los que se puede mencionar la Gerencia de Zona Atlántico, Bolívar y San Andrés, así como la Gerencia Regional de Cuentas Corporativas.



En los siguientes años trabajó en Caracol Radio como gerente comercial regional. Pasando luego a la Alcaldía Distrital de Barranquilla a ocupar la Gerencia de Proyectos Especiales.



Desde el 2013, se desempeñó como directora de Conexiones Empresariales de la Cámara de Comercio de Barranquilla.



Fue miembro de la Junta Directiva de Carnaval S.A.S. y del Fondo de Empleados de la Cámara de Comercio de Barranquilla.



La nueva gerente manifestó que “hoy, cuando me encomiendan esta responsabilidad de dirigir el ente operador de nuestra fiesta, no solo siento orgullo, sino una gran responsabilidad que no me supera, sino que me motiva. Esa motivación que siempre me ha hecho amar y respetar nuestra cultura desde los roles que he ocupado”.