Pastor asegura tener argumentos bíblicos en contra de la vacuna covid

En Sigue la W hablamos con el Pastor Emeterio Romero Mercado, de la Iglesia La Roca de soledad, quien explica por qué sus feligreses no se deben aplicar la vacuna según lo que dice la Biblia.

Emeterio Romero Mercado manifestó que “voy a poner mi posición personal del por qué yo no me vacuno, cada persona tiene una decisión y hay que respetarla. La biblia no me dice que si yo tengo dicha enfermedad me tengo que colocar esa vacuna, pero lo que sí capta la biblia es darme promesas cuando estoy enfermo”.

“O le creo a la ciencia, o le creo al mundo, o le creo a Dios. Si yo predico que Jesucristo sana y es la medicina, y voy corriendo a aplicármela, no me está dando garantía […] mi fe está puesta en Dios porque él es mi sanador”, indicó.

Dijo que “el año pasado me enfermé de covid, pero qué pasaba, todos los que estaban a mi alrededor me decían que me fuera a una clínica, yo les respondía que si me iba, no salía de ahí. Lo que veo es que, con mi fe, el señor me sacó de ese virus”.

También expresó que “de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que hay a la vista. Yo no voy en contra de la ciencia”.

Señaló que “cuando yo no conocía de la palabra, yo hacía lo que me decía el mundo, porque yo estaba viendo una solución a lo que estaba sucediendo. Eso no quiere decir que yo le diga a Colombia que no se vacune, eso es decisión de cada uno”.

Por otro lado, enfatizó que “soy de los que digo que este virus está en la tierra hasta que Dios viva porque conozco el poder de Dios. He pasado por pruebas infinitas y de todas esas, él me ha librado”.