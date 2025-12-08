Condenado a 28 años de prisión se fugó de la cárcel La Picota, tras cambiazo con visitante
Se trata de Pedro David Nieves Mosquera, quien paga una condena de 28 años por secuestro extorsivo.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que un recluso identificado como Pedro David Nieves Mosquera, condenado a 28 años por secuestro extorsivo, se fugó de la cárcel La Picota de Bogotá.
Puede leer: Trabas para traslado de ‘Pipe Tuluá’ a La Picota “vendrían de personal del Inpec”, dice su abogado
Según el Inpec, el plan de escape se ejecutó a través de la modalidad de cambiazo con un visitante.
El hecho ocurrió sobre las 4:20 de la tarde del pasado domingo 7 de diciembre.
- Le puede interesar: Humo blanco en La Picota: se logró el primer avance entre ‘Costeños’ y ‘Pepes’
Según el informe de registro del Inpec, el supuesto visitante que habría participado de la fuga fue identificado como Alexander Marulanda Ríos.
Por ahora, permanece en el centro de reclusión, pero será dejado a disposición de las autoridades.