Soldado acusado de presuntamente vender armas a Los Pachenca defiende su inocencia

Dainer Macías fue acusado en diciembre de 2018 de haber, presuntamente, vendido armas a Los Pachencas. El hombre, en diálogo con W Radio, explicó que es inocente de la acusación y que durante el proceso se cometieron graves imprecisiones.

"Me acusan por dos delitos: concierto para delinquir y porte de armas y que hago parte de Los Pachencas y eso no es cierto porque yo he estado 18 años en el Ejército y nunca manejé armamento: trabajé en inteligencia, contrainteligencia y en transporte como conductor", indica Macías.

El militar, que fue separado de su unidad castrense, indica que se está demostrando mi inocencia, "porque nunca estuve en el depósito de armamento, nunca he tenido ese cargo y en el batallón no se han perdido armas".

"Yo solo pido que me aclaren por lo que me están juzgando. Yo solo quiero que verifiquen y realmente investiguen si yo vendí armas a los Pachencas y a ver si en el batallón se hayan perdido las armas que dijeron se vendieron", remarca Macías.

En consideración de Dainer "lo que me imputan son dos cargos que no sé ni por qué ni con qué fines lo hicieron. Me juzgan de una manera que no tiene ni lógica".

Asegura, además, que en ningún momento fue capturado. "Yo me entrego, a mí no me capturan y hacen ver (el Gaula) que a mí me capturan. Yo soy el que voluntariamente me entrego".