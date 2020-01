Suspenden alcalde de San Andrés de Sotavento en Córdoba

La suspensión provisional del acto que declaró la elección de Stalin Humberto Madrigal Mercado, como alcalde de San Andrés de Sotavento (Córdoba), para el periodo 2020-2023, se dio con base en la admisión de una demanda de nulidad electoral en la que se establece que la persona antes mencionada estaría inhabilitada para el cargo.

De acuerdo con las pruebas aportadas en la demanda, el Tribunal Administrativo de Córdoba, habría inferido que al parecer Madrigal Mercado, no podía ser elegido el pasado 27 de octubre de 2019, debido a que dentro del año anterior a dicha elección habría ejercido el cargo de Secretario de Educación y Cultura del mismo municipio.

“Así las cosas, se satisface el requisito previsto en el artículo 231 del CPACA para que proceda la suspensión provisional del acto demandado”, se establece en el auto mediante el cual se decreta la medida.

Frente a lo establecido, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, por su parte sostuvo que “debo esperar que me notifiquen, hasta ahora eso no ha pasado. Apenas me notifiquen daré trámites de acuerdo a las competencias que la ley me otorga”.

Mientras, La W Radio conoció que, la defensa de la parte demanda interpondrá el próximo 21 de enero el recurso de reposición que por lo pronto no dejaría en firme la decisión judicial antes mencionada.