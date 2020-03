Terminal de Tunja dispuesta para que personas regresen a Bogotá

El gerente de la terminal de Transporte Juana Velasco de Gallo de Tunja, Pedro Jurado confirmó que ante la modificación parcial del decreto de orden público en Bogotá para que las personas ingresen a la capital estará, la terminal de la capital boyacense “siempre ha estado dispuesto con las puertas abiertas”.

“Pero hay que aclarar que el servicio del terminal se ha prestado constantemente. Cuál es la situación, pues que no habido despachos de ninguna empresa; por tanto no hay pasajeros y no hay movimiento dentro del terminal”, explicó.

Insistió lo que venga de Bogotá se recibirá en la terminal porque es su obligación y se seguirán con los protocolos que se tienen hasta el momento: tamizaje y toma de temperatura a los pasajeros.

“La idea es que esta noche, las personas nos confirmen en nuestras redes sociales quienes necesitan viajar a Bogotá a partir de las 12 de la medianoche, para que dependiendo el número de viajeros se lo comunicamos a las empresas, y son ellas las que decidan si habrá o no servicio entre Tunja y Bogotá”, afirmó Jurado.

Los viajeros deberán confirmar su número de cédula, nombre completo y teléfono. “Lo importante sería que se logrará el cupo de viajeros que se necesita mínimo de 20 pasajeros”.

Jurado aprovechó para reiterarle a sus usuarios la situación crítica a nivel mundial que es preferible quedarse en casa y solo viajar si en realidad es un caso extremo o de fuerza mayor.