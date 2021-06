Transfobia en Colombia: el desgarrador testimonio de Mía

Un nuevo caso de transfobia en Colombia. Mía, una mujer transgénero quien durante cuatro horas fue amarrada de pies y manos, desnudada, golpeada, ultrajada por hombres en Arauca que le cortaron su cabello y le pusieron un arma blanca en la boca, mientras la amenazaban de muerte y le gritaban que se volviera hombre.

Mía manifestó en Sigue La W que “me encuentro muy golpeada, me torturaron, me metieron arma blanca en la boca, me cortaron el pelo. Yo venía a mi casa del trabajo, los sujetos me comenzaron a maltratar. Me decían que me volviera hombre”.

“En esos momentos no había nadie. Me tocó escapar mientras ellos tomaban cerveza, me fui a mi casa desnuda. Luego llegaron a mi vivienda y rompieron vidrios”, indicó.

Además, hizo un llamado para todos los colombianos, recalcando que “nosotros somos seres humanos, sentimos y soñamos. Tenemos derechos humanos como todos”.

María Victoria Leguizamo, directora de la Fundación Dignidad Trans Arauca, dijo que “ella sufrió muchísimo porque recibió tratos inhumanos. Las personas trans estamos siendo asesinadas por ser diferentes”.

Señaló que “hay dos capturados que están en proceso de judicialización, además estamos en la identificación de las otras personas. Hay una medida de protección hacia Mia y su familia”.

También enfatizó que “las personas no nos reconocen todavía en el territorio, nos consideran un peligro. Tenemos nueve casos durante este año de amenazas a las personas trans”.

Por su parte, Luz Velásquez, hermana de Mia, explicó que “todos somos seres humanos y merecemos respeto. Horroroso lo que le pasó y gracias a Dios le abrimos la puerta a tiempo porque no sabemos qué hubiera pasado”.

Finalmente, Gustavo Pérez, coordinador del área de Derechos Humanos de Colombia, declaró que “Desde el trabajo que hacemos desde Colombia Diversa hemos visto que la violencia contra las personas LGBT no disminuye”.

Así mismo, expresó que “la mayor parte de violencia quedan en la impunidad. En los casos de homicidios, más del 90 % terminan siendo archivados”.