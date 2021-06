Homofobia en Bogotá: Taxista golpeó a una joven por ser lesbiana

Una mujer denuncia que el pasado sábado 29 de mayo en horas de la madrugada tomó un taxi en el barrio Chapinero en Bogotá hacia el barrio Las Brisas en la localidad de San Cristóbal. Cuando llegó a su destino, el taxista le cobró $40.000 por la carrera, lo que para ella fue un cobro exagerado.

Cuando le reclama por esa tarifa el señor cierra las puertas del taxi, la mira, analiza su apariencia y le pregunta que, si es lesbiana, cuando la mujer responde que sí, el conductor coge un palo y empieza a pegarle hasta reventarle la cabeza y romperle la nariz.

Yeimy Paola Triana, joven agredida por taxista en Bogotá, manifestó en Sigue La W que “estoy esperando la cirugía, pero más que el dolor físico es más el dolor que no podamos caminar en la calle. Me parece injusta esta golpiza que no sé de dónde salió”.

“Cuando estaba en el hospital, varias amigas fueron a Taxis Libres a preguntar por los datos del taxista y no daban ninguna información. Ayer fui directamente con un policía y la respuesta es que si no es con una orden de Fiscalía no me entregan el nombre del dueño del carro. Hoy recibí una llamada de servicio al cliente y me dijeron que me iban a ayudar”, contó.

También indicó que “más que el dolor físico, es el dolor por ese rechazo. Es muy triste que suframos estas agresiones a diario”.

Por su parte, Estefanía Hernández, gerente General de Taxis Libres, dijo que “llamamos al señor y le dijimos que ya estaba vetado en la empresa. El conductor no tenía la tarjeta de control al día”. Explicó que “por parte de la compañía expedimos la tarjeta revisando los datos de la persona y que esté autorizado por el dueño del vehículo”.

Señaló que “para que quede formal la denuncia, se necesita la solicitud de Yeimi para que la Fiscalía tenga el radicado. Además, nos comunicamos con la Secretaría de la Mujer y expresaron que ya estaban dando el acompañamiento”.