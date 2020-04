UNP se pronuncia sobre caso de defensor que habría violado cuarentena en Córdoba

Mediante un comunicado de prensa la Unidad Nacional de Protección -UNP, advirtió que adelantan las respectivas verificaciones sobre un presunto uso indebido de las medidas de protección otorgadas al defensor de Derechos Humanos y periodista en Córdoba, Rafael Moreno Garavito.

El pronunciamiento de la UNP se conoció luego de que circulara en redes sociales un video en el supuestamente se ve al defensor en aparente estado de embriaguez conduciendo el vehículo otorgado por la citada unidad.

Los hechos se habrían registrado en la madrugada del 12 de abril.

"Esta entidad se encuentra verificando la utilización del esquema ante un presunto uso indebido de las medidas de protección otorgadas", se precisa en el comunicado de la UNP.

Al tiempo establece que "de acuerdo con lo anterior y con base a los resultados obtenidos en las investigaciones, este caso será presentado ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, para que esta instancia adopte la decisión pertinente".

"Recomendamos a los beneficiarios hacer un buen uso de las medidas de protección las cuales están orientadas a proteger sus vidas e integridad personal", agrega el comunicado.

Frente a la situación, también por redes sociales el defensor expresó que " yo hace unos días le digo a los escoltas no voy a salir, asumo la responsabilidad de quedarme en la casa. El sábado en la noche voy con un amigo que me reservo el nombre, para la mina El Alacrán a llevar unos kits de aseo que gestionamos con empresarios y se me dio por pasar a saludar a personas que me conocen y me fui para San Juan, de donde me regresé tarde, a las 12:00a.m."

"Luego llego a Puerto Libertador a las 2:15a.m. y me estaba esperando un policía, no había puesto de control y me paró. Yo venía en el carro de la UNP pero no me hicieron ningún procedimiento".

Por otra parte, el defensor Moreno, sostiene que no se encontraba en estado de embriaguez y que todo se trataría de una persecución en su contra.

"Estoy esperando el dictamen que diga que estaba borracho. Esto deja claro que es una persecución contra Rafael Moreno", manifiesta el defensor.

Finalmente, agregó que "soy humano y me puedo equivocar, cometí un error de irme y venirme tarde de allá en ese carro, sin escoltas y estoy dispuesto asumir las consecuencias a las que haya lugar".

Pese a lo establecido, desde la UNP se reiteró el llamado a todos los beneficiarios que están en la obligación de respetar la restricción de aislamiento obligatorio y que el servicio puede ser utilizado únicamente para las excepciones establecidas por el Gobierno Nacional en los Decretos 531 y 536, en procura de la protección de nuestro personal.

En cuanto al caso señalado en Córdoba, el defensor se encuentra protegido desde el año 2019, tras denunciar amenazas por parte de grupos armados ilegales en el municipio de Puerto Libertador.

