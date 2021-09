[Video] Con paraguas, un niño defiende a su mamá de un atraco en Cartagena

Santiago tiene 8 años y un instinto de defensa que lo ha hecho viral en las redes sociales. Es el menor que quedó grabado en video cuando, con un paraguas, defendió a su madre de un atracador que la abordó cuando lo llevaba a unas clases de refuerzo en el barrio Los Alpes, en el sur de Cartagena.

El menor y su madre, Carolina Tisoy, son venezolanos, pero desde hace cuatro años residen en la capital de Bolívar.

“Cuando ya pasó todo yo le dije: ‘papi no hagas eso, la próxima vez llame, corra, pida ayuda, pero no hagas eso’”, expresa Tisoy cuando se le pregunta por el episodio.

Su caso se repite en varios sectores de la capital de Bolívar que son blanco de asaltantes a cualquier hora del día. “Él (Santiago) iba delante y yo venía atrás, porque lo estaba llevando a sus clases de refuerzo y en eso me timbró el celular, porque yo trabajo vendiendo ropa y contesté cuando vi que era un cliente. En ese momento no venía nadie por ahí, de un momento a otro llegó la moto y él (el asaltante) se bajó y me pellizcaba, me arañaba, para que yo soltara el teléfono, pero nunca lo solté”, relata.

Tras el episodio, Carolina llegó hasta el CAI de la Policía de La Castellana, el más cercano y, según cuenta, la respuesta no fue la esperada.

“Cuando les fui a contar mi caso y les mostré el video y lo que me dijeron fue: ‘Ay, pero usted llevaba el celular en la mano’. Yo les dije que sí, porque yo trabajo con el celular, pero en mi caso no pasó nada, no me lo quitaron, pero a otra persona se lo habrían quitado”, cuenta.

Lo que dicen las autoridades

Por casos como el de Carolina y los últimos homicidios registrados en Cartagena, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad el pasado martes, en el cual anunciaron el aumento de la Fuerza Pública en las calles.

“Se desarrollarán labores de prevención de los delitos para frenar homicidios, hurtos, fleteos y demás que generan intranquilidad a la ciudadanía. También, se pondrán en marcha jornadas de seguridad, tanto en el Centro Histórico como en los demás barrios para garantizar la seguridad y hacer presencia masiva de las autoridades en todos los sitios de la ciudad”, informó la Alcaldía.