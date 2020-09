[Video] La peculiar pedagogía del alcalde de Cartagena sobre uso del tapabocas

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, compartió este lunes un video en sus redes sociales en el que expresa una particular pedagogía sobre la importancia del uso de tapabocas para evitar los contagios por COVID-19.

Antes de empezar la pedagogía, Dau Chamat admite que el video puede generar críticas e incluso ser considerado por muchos como vulgar y paso seguido hace la comparación del uso de tapabocas con el uso de pantalones al momento de orinar.

“Haga de cuenta que yo estoy desnudo y viene otro tipo y me mea encima, yo termino todo mojado de orín, pero si yo me pongo un pantalón estoy semiprotegido, me alcanzo a mojar, pero no estoy así empapado. Pero si la otra persona también se pone un pantalón, yo estoy protegido y él es el que se lleva el meado”, explica el mandatario en la pieza que cataloga como “un mensaje didáctico de por qué se debe usar el tapabocas”.

En las redes sociales las críticas a Dau no se han hecho esperar. En los comentarios del video en las cuentas de Facebook de la Alcaldía y del movimiento Salvemos a Cartagena, algunos consideran vulgar el mensaje e innecesario.

“Sr Dau, considero una falta de respeto que le tenga que explicar a los Cartageneros con deben seguir protegiéndose, usando ese tipo de analogías. No hay que ser vulgar para generar cultura ciudadana”, expresó Ramón Zabaleta.

Otro comentario es el de Nelssy Machacón quien expresó que “esa comparación no fue lo más claro ni lo más apropiado. Decir las cosas como son yo me protejo y tú me proteges. Ese el uso responsable del tapabocas”.

También hay quienes consideran apropiado el mensaje del mandatario: “Usted es quien pude y debe hablar con el pueblo con palabras sabias gracias por ser nuestro alcance valió la pena votar por usted creo y seguiré creyendo en usted”, dijo Liliana Gómez.

Eder Castillo también comentó: “Bien hecho Alcalde, así es que aprende la gente aquí, usted nos entiende”.