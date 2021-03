[VIDEO] llegaron las hormigas culonas a Bucaramanga

Con un video se evidenció la llegada de las hormigas culonas en el barrio Gaitán en Bucaramanga.

Luz Stella Suárez, una mujer santandereana, les grabó a sus hijos cómo cientos de insectos rodeaban su parqueadero, esta pieza audiovisual se ha hecho viral en redes sociales en la región.

Dijo que estaban revoloteando por toda la casa, incluso, invitó a los santandereanos a consumir este animal típico de la región.

"Me levanté a sacar la basura, qué sorpresa tan maravillosa, el despertarme y ver todas estas Hormigas, me puse a recogerlas, estaban encima del bombillo, me dio una alegría muy grande, es un plato muy exquisito de mi tierra, de verdad, es rico".

Las hormigas culonas por lo general, se comercializan en varios sectores de Santander, principalmente, en el centro de Bucaramanga, barrio San Francisco y por la vía nacional hacia San Gil.