[VIDEO] No me quieren a mí, quieren a mi papá:Luís Carlos Hernández, por caso de Vitalogic

El ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se declaró inocente y no se allanó a los cargos que el fiscal lo acusó sobre interés indebido en celebración de contratos en la calidad de determinados con el escándalo con el contrato de basuras con Vitalogic.

En la lectura de cargos que se le endilgaban en el Centro de Servicios Judiciales se conoció que la Fiscalía tendría pruebas de que hubo una reunión entre el ingeniero Hernández y Juan Manuel Barrera, gerente de ese entonces de la Empresa de Aseo de Bucaramanga,EMAB, y en el que el exalcalde habría insinuado que el contrato se debería dar.

"Di todo para derrotar la corrpción, soy candidato a la Presidencia y se une toda la politiquería a atacarme para atajar la aspiración legítima que tengo, es una mentira, son unos farsantes, yo no he cometido ningún delito, aquí se robaron todo bucarmaanga, y no hay ningún preso por esos robos, yo que los ataqué con el alma, me tienen enjuiciado", dijo.

Por su parte, Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, y quien está involucrado en el contrato de corretaje, fue retirado de la imputación de cargos de esta audiencia porque no le endilgarán el mismo delito, es decir, que será relacionado por otra cuerda procesal.

"A mí sí me retiraron del proceso porque quieren a mí papá, a mí no me quieren hacer nada", dijo Luis Carlos.

El ingeniero y precandidato a la presidencia volvió a recalcar que este proceso es una presunta persecución política.