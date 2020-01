Yo siento que me van a matar: Líder social en los Montes de María

Yirley Velasco, líder social en los Montes de María, viene denunciando que ella y su familia son víctimas de amenazas de muerte y que en los últimos días se han incrementado, sin que exista una actuación por parte de las autoridades.

Lea en La W: Fiscalía asegura que solo un líder social ha sido asesinado en lo corrido de 2020

“Las amenazas dicen que le dan ocho días a mi familia para que salgan de El Salado, a mi me tratan de sapa de que me van a dar un tiro en la sien, que me van a matar que me van a desaparecer, que me declaran objetivo militar”, señala Yirley.



Agrega que las amenazas son directas, a través de mensajes de texto y llamadas de un número celular del que ya tiene conocimiento la Fiscalía General y demás autoridades, pero que hasta ahora no ha obtenido respuesta alguna.



Sostiene que no cuenta con un esquema de seguridad, solo con una ronda que hace la policía y que las amenazas vienen por su condición de líder y por el acompañamiento a mujeres que son víctimas de violencia sexual y violencia intrafamiliar.



“Quieren callarme y aprovecho este espacio para decirles que yo sí siento que estoy en peligro, siento que me van a matar y por eso es el llamado de atención y no solo yo sino toda mi familia”, puntualiza la lider social quien busca protección por parte de las autoridades.

Le puede interesar: Cifra de líderes sociales asesinados en 2019 disminuyó, según Gobierno