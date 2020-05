En La Prueba ponemos a prueba al director del Invima

El director del Invima, Julio César Aldana, se puso a prueba sobre los mitos y realidades que existen alrededor del coronavirus. Por su parte, Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, nos ayudó a aclarar las respuestas.



¿En una piscina el riesgo de contagio del coronavirus es mayor?

Julio César Aldana: No está comprobado científicamente que el agua transmita el virus. Estar en una piscina es una forma de interactuar socialmente de una manera no adecuada, es decir no limitan la interacción social, por lo tanto es mejor que no se haga.

Otto Sussman: "A través del agua no hay transmisión del virus. La mayoría están cloradas y el virus es sensible a soluciones antisépticas. Pero en una piscina es muy difícil que no interactuemos, ocurre mucha cercanía".

¿Es cierto que la mayoría de niños con COVID-19 no presentan síntomas?

JA: Los niños manifiestan las enfermedades de diferente manera que los adultos.

OS: "En los niños, además que tienen menos sintomatología, también tienen menos riesgo de complicarse".

¿Una persona mayor de 88 años puede salir un rato corto a la puerta de su casa?

JA: La edad es un factor que afecta la letalidad del virus. Una persona por encima de 70 años tiene una predisposición natural, por la edad, a que la enfermedad lo afecte más y pueda tener consecuencias graves. Mi recomendación es que se tuvieran mucho cuidado pero, eventualmente, dejar que salga a puerta de la casa unos cuantos minutos.



OS: "El adulto mayor tiene tendencia a la depresión, hay que cuidarlos y acompañarlos, que caminen con cuidado en sus conjuntos, sin dejar de protegerse. No hay que dejarlos deprimir".

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

Usted puede compartir sus inquietudes a través de notas de voz por WhatsApp al 316 4682635 y con expertos resolveremos los mitos y realidades de la COVID-19.

Lea en La W: En La Prueba ponemos a prueba al ministro de Salud