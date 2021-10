"A mi el dinero nunca me va cambiar": Epa Colombia cuenta que pasó con Marcela Rey

El sábado pasado, 9 de octubre, se celebró el cumpleaños de la actriz Lina Tejeiro en una 'mega fiesta' en la que estuvieron invitadas muchas celebridades. En medio de esta fiesta, se pudo notar la presencia de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia' y la Dj, Marcela Reyes.

Hace un tiempo, estas dos influencers se vieron muy juntas, como motivo de su gran amistad que llevaban a cabo. Pues en varias ocasiones la una fue participe de las historias de Instagram de la otra.

Este Domingo, Marcela Reyes quiso tener una dinámica de preguntas con su seguidores por su perfil de Instagram, en el cual, cuenta con más de 270 mil admiradores que le realizaron bastantes preguntas acerca de su amistad con 'Epa Colombia'.

La Dj dio respuesta a algunas de esas preguntas, dejando claro que ella pensaba que mantenía una amistad con la también empresaria, puesto que habían tenido varias "conversaciones profundas", pero que el día del cumpleaños de Tejeiro, Epa no le correspondió un supuesto saludo y al contrario, no la miro nada bien. Versión que también fue respaldada por su compañero.

No obstante, la empresaria de productos capilares se pronuncio ante esta declaración dada por Marcela, en la cual sostuvo que ella no evadió ningún saludo, y que por el contrario, nunca recibió ni una palabra de la Dj.

"Marcela reyes iba a tocar y me miro y no me saludo. Y luego sale y dice eso, ni por más tomada que estuviera deje de saludar a alguien amiga, puedes preguntarle hasta a la abuela de Lina" aseguró Daneidy.

Además Epa Colombia aseguró que es un acto que no le sorprende, ya que alguna vez habían tenido una conversación, en la que Marcela solo hablaba mal de Yina Calderón y luego la empresaria las vio en varias situaciones juntas.

"Yo entiendo porque cuando Yina empezó a sacar guaracha, ella y yo hablamos y ella me decía, 'A mi me parece que lo de Yina esta mal' y luego yo las vi juntas", añadió.

Versión de Marcela:

Versión de Epa: