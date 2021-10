“A mi nadie me maltrata": Danna Paola respondió a los rumores de su nueva relación

Danna Paola mantiene al día de hoy una supuesta relación sentimental con el cantante Alex Hoyer, situación que la tiene en el punto de mira por los rumores que han circulado en los últimos días por redes sociales.



Según la información que han publicado varios medios mexicanos, los familiares de la famosa cantante y actriz creerían que su novio se comporta de una forma ‘controladora y poco respetuosa’ con ella, al mismo tiempo que se aprovecha de su fama y popularidad para impulsar la suya propia.



Por esto, el pasado martes 5 de octubre, Danna ha salido al paso de esas especulaciones por medio de Twitter para aclarar con un par de mensajes muy contundentes que nadie la está maltratando.



"Lo que me preocupa es que los medios amarillistas como esta revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… Yo no me dejo maltratar, ni por un novio ni por nadie", ha afirmado la cantante mexicana, sintiéndose ofendida y afirmando que se ha "subestimado" tanto su fuerza como su inteligencia.

Hace no mucho, coincidiendo con el lanzamiento de su sencillo 'Calla tú', Danna reconoció haber caído en manos "de personas que disfrazan amor con odio y golpes" y, aunque no dio nombres, casi todo el mundo llegó a la conclusión de que se estaba refiriendo a su ex Eleazar Gómez, una década mayor que ella.

En al menos una ocasión fueron grabados por los paparazzi discutiendo acaloradamente en plena calle mientras él la zarandeaba y trataba de retenerla.