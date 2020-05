A través de #MamáSinFiltro se cuentan las historias más simpáticas de las madres

A propósito de la celebración del Día de la Madre, miles de usuarios en redes sociales se han volcado a compartir sus experiencias como madres o como hijos, destacando su importante labor y contando aquellas anécdotas que las hacen únicas.

A través de la red social Twitter, ha circulado la etiqueta #MamáSinFiltro en la que, aprovechando esta fecha especial, se comparten experiencias o momentos más chistosos, vergonzosos e inesperados que viven las mamás en su día a día, resaltando así su lado divertido, humano y sensible.

La periodista Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ), la primera en arrancar con esta iniciativa, contó que se siente afortunada de poder compartir más tiempo con su familia en esta cuarentena. Además, recordó el divertido momento en el que su hija irrumpió durante una transmisión en casa de su segmento deportivo.

Se acerca nuestro día y decidí ser #Mamásinfiltro porque la cuarentena nos ha permitido ser más reales... venía pidiendo más tiempo en familia, lo que la vida no me dijo es cómo me lo concedería; así que disfruto cada segundo. Y para Uds #UnaMadreEs ? pic.twitter.com/w9SpjTm1ML