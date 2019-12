Actriz de Terminator le hace saber a tuitero porqué ella apoya el paro nacional

En el marco del paro nacional que se ha vivido en el país, no sólo han salido a marchar los estudiantes, indígenas, sectores políticos y gremios de trabajadores, pues un importante grupo de artistas como actores y cantantes, también se han unido a las manifestaciones en contra del denominado ‘paquetazo de Duque’.

Sin embargo, uno de los grandes debates que se ha presentado por redes sociales es el apoyo al paro nacional que le han dado reconocidos actores por medio de sus cuentas personales.

En esta ocasión, la actriz Natalia Reyes, quien participó en la película Terminator, le respondió a uno de sus seguidores, quien la insultó por apoyar las manifestaciones.

En el mensaje se evidencia el disgusto de la colombiana tras los señalamientos de este seguidor, quien le dice que es una ‘mamerta de izquierda’ y que mejor vaya a producir. Por su parte, Reyes le deja claro que ella no pertenece a ningún grupo político y que por mensajes como esos, "es que seguimos dividos y no construimos".

Querido, te queda fácil averiguar que produzco, trabajo y TAMBIÉN marcho. No soy de izquierda ni de derecha, no soy Petrista ni Santista ni Chavista ni vaga, soy un ser humano que como muchos quiere un país mejor. Por esas etiquetas es que seguimos dividos y no construimos 🙄 https://t.co/6dCP8WxuIT