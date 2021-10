Aida Cortés reservó en un hotel y la rechazaron por ser modelo en OnlyFans

Aida Cortés es la modelo colombiana que más factura en la plataforma OnlyFans y ha tenido mucho éxito en lo que hace; sin embargo, contó que fue víctima de discriminación en un hotel en Medellín en donde le rechazaron una reserva por ser creadora de contenido para adultos.

La mujer aseguró que la hicieron sentir mal y que se sentía confundida: “Ayer, yo reservé un hotel en Medellín para quedarme tres noches y todo perfecto, volé a la ciudad y cuando llegué al hotel me dijeron que me cancelaban la reserva por ser yo”.

Cortés comenzó a averiguar los derechos hoteleros para saber si eso que le hicieron era permitido, pues la la única razón que le dieron en el hotel es que por hacer modelaje web cam para adultos no podía quedarse en este lugar.

“Están vulnerando mi condición social y me están diciendo que por mi trabajo no puedo hospedarme en un lugar; ya hice la respectiva denuncia a este lugar frente al Ministerio de Justicia y ante derechos humanos porque quiero saber hasta dónde llega esto y si hay otras nenas a las que esto les ha pasado o si solamente a mí por el reconocimiento”, comentó.

Aida Cortés les pidió ayuda a sus seguidores si tenían conocimiento al respecto y qué hacer en estos casos: “Quiero llevar este caso hasta las últimas consecuencias porque me da curiosidad de que puedan hacer sentir a alguien mal por el hecho de que su trabajo, pensamiento e ideología no sean iguales a la de los demás. Yo creo que todos merecemos respeto y vivir tranquilos”.

“El hecho de que yo haya escogido trabajar en contenido para adultos o tener OnlyFans no les da derecho a tratarme de una manera tan déspota… esto no nos quita lo humano a quienes trabajamos en esto, no somos un bicho raro”, sentenció la modelo.