"Al que no brille, que se escarche": Aida Merlano responde a críticas

El 22 de enero se estrenó como presentadora en el programa de entretenimiento, Lo sé todo, pero, de acuerdo a los comentarios, no gustó.

Desde este lunes, la hija de la excongresista, Aida Merlano, se encuentra reemplazando a la actriz, modelo y presentadora, Elianis Garrido, después que tuviera que ser intervenida quirúrgicamente por un problema de cicatrización queloide en su nariz, luego de una intervención estética.

Hasta que regrese, Aída Victoria Merlano, quien ha ganado gran popularidad por sus contenidos eróticos y por sus polémicas declaraciones en Instagram, la estará cubriendo.

Merlano le salió al paso a las críticas y de la mano de su coequipero, el periodista Ariel Osorio dejó un contundente mensaje: "Al que le pique, que se rasque. Al que no brille, que se escarche", dijeron en sus historias.

Por el mismo medio reveló que la misma Elianis le felicitó por su trabajo, comentando "les voy a mostrar el mensaje que me mandó, para que ustedes entiendan porque hay gente que tiene éxito y otras no (...) a diferencia de otras mujeres que van destilando ponzoña, entonces cuando se pregunten por qué no les dan oportunidades, recuerden lo que tienen en el corazón", afirmó.