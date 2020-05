Andrea Valdiri responde a las acusaciones de Nicolás Arrieta

Andrea Valdiri fue acusada de estafa por una seguidora, quien por medio de Nicolás Arrieta denunció que la bailarina hacía concursos falsos, donde prometía darle cosas a las personas y éstas no recibían nada.

La denunciante le dijo a Arrieta, que le ayudara con un premio que se ganó en un concurso que había hecho Valdiri. También le mostró capturas de pantalla de WhatsApp, donde se evidenciaba el envío de datos para que le hicieran llegar el regalo y después la bloquearon.

Por esta razón, el youtuber dio declaraciones al respecto y reveló que le han llegado más quejas de los supuestos concursos de la bailarina.

"Esta gente que tiene tanta plata en redes sociales y no es capaz de entregar un premio (...) Me daría vergüenza ajena no entregar un premio de $200.000 o $500.000", afirmó Arrieta.

Ante estas afirmaciones, la barranquillera mostró un poco de la llamada con la mujer que le hizo la denuncia a Nicolás Arrieta y mostró una imagen donde evidenciaba que el premio sí se había entregado. Además, compartió testimonios de otras personas que también habían ganado.