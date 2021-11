Aparece desactivado el perfil de Instagram de Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano, influenciadora e hija de la excongresista que está prófuga de la justicia, sigue siendo objetivo de malas noticias al conocerse en la mañana de este 8 de noviembre que su cuenta de Instagram fue nuevamente desactivada por esa red social.

Sus seguidores se sintieron inquietos al entrar a su perfil en esa plataforma y encontrar que todas sus fotos habían sido eliminadas y fue la misma barranquillera quien confirmó que su Instagram estaba siendo objeto de revisión por la red social.

Al contrario de lo que pudieran a llegar a pensar sus seguidores, Merlano lo tomó de forma muy positiva asegurando que se sentía "afortunada" por recibir esta advertencia y que no se haya eliminado la cuenta de forma definitiva.

"Hoy amanecí 'rayada'. Uno puede pensar que tiene un día de mier... porque Instagram me volvió a cerrar la cuenta, me van a quitar la cuenta, pero luego recordé que nuestro cerebro es selectivo y efectivo y hay que cambiar el chip. Luego recordé ¡qué afortunada que soy!, porque aún no me han cerrado la cuenta, porque mucha gente ha respondido y porque estoy aquí y ahora", expresó la modelo.

Este mismo año, Merlano ya había sido noticia por este tipo de hechos, pero en aquella ocasión fue ella quien tomó la decisión de desactivar su cuenta, luego que otros colegas suyos como 'La Liendra', Yina Calderón y Epa Colombia le eliminaran sus cuentas oficiales en esa red social.