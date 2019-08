¿Brad Pitt y Jennifer Aniston volvieron a estar juntos?

Desde que Brad Pitt y Angelina Jolie terminaron su matrimonio, muchos fanáticos comenzaron a creer que podría ser la oportunidad para que Pitt regresara con su ex, Jennifer Aniston.

A partir de ese momento, los rumores de un reencuentro han rondando los titulares de las principales revistas de Estados Unidos, el primero se dio cuando la actriz de Friends celebró su 50 cumpleaños en el Sunset Tower Hotel, en Los Ángeles y él actor fue a la fiesta.

Le puede interesar: Brad Pitt fue el invitado inesperado en el cumpleaños de Jennifer Aniston

Ahora, según la revista australiana New Idea, Pitt aprovechó su estancia en México, donde estaba presentando el filme Once Upon a Time In Hollywood, para encontrarse con Aniston en Cabo San Lucas.

Otros medios afirman que Jennifer y Brad han sido vistos en Los Angeles mientras compraban un lujoso coche en un concesionario de Maseratti.

E incluso la revista Ok, aseguró las estrellas volvieron y que Brad le permitió a Jennifer pasar un rato con sus hijos, sin embargo, el portal Gossip Cop analizó la veracidad de la información y concluyó que no es cierto lo que dice la publicación.

Lo cierto es que por ahora, todas estas historias son solamente rumores y ninguno de los dos artistas ha confirmado que hayan vuelto.