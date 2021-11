Camilo y Evaluna revelan posible cambio de nombre de su bebé

El pasado 13 de octubre, Camilo Echeverry y su esposa Evaluna Montaner compartieron el vídeo que sería más importante en sus carreras musicales, pues en el clip hacen la confirmación de su embarazo y la espera de Índigo, nombre que habría sido elegido para el bebé.

Las reacciones y comentarios de los admiradores de la pareja no se hicieron esperar.

Sin embargo, en los último días se dio a conocer un posible cambio de nombre del bebé por medio de una publicación de músico de 27 años.

La pareja fue protagonista del programa de Jimmy Fallon, donde recibieron un tierno regalo por parte del presentador. Se trata de un body con el nombre del reconocido programa.

Debido a esto, los cantantes quisieron darle una sorpresa a Fallon, que constaba darle un pequeño hmenaje y muestra de su admiración, asignando el nombre de ´Jimmy´para su hijo.

“Tenemos una sorpresa para ti”, la hija de Ricardo Montaner agregó: “oficialmente, después de recibir este regalo decidimos que vamos a cambiar el nombre de nuestro bebé. Y ahora lo llamaremos Jimmy”. No obstante, afirmaron que el nombre de la canción también tendría el cambio.

Por su parte, el presentador se emocionó bastante, y aseguró que no ve la hora de conocer al pequeño ‘Jimmy’, además de escuchar Índigo, con el nuevo nombre. “Oh, Dios mío. Ok, esta noche háganlo normal y luego lo editamos y la otra semana vienen a cantar ‘Jimmy’. Jimmy ya quiero conocerte, te amo Jimmy, te amo”, dijo el presentador estadounidense.

Si embargo, la descripción del post dejaría entredicho que se trataría de una simple broma. "Cuando quieres caerle bien a @jimmyfallon”, agregó Camilo.