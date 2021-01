Carlos Calero asegura que están utilizando su nombre para estafas por Internet

El presentador, que cuenta con una larga carrera en la televisión colombiana, advirtió a la opinión pública y a sus seguidores que personas inescrupulosas están haciendo uso de su nombre para estafar en redes sociales, asegurando que Calero invierte en moneda digital o Bitcoins.

Carlos Calero detalló que los presuntos delincuentes han afirmado que él ha realizado entrevistas con medios internacionales como CNN, hablando de su exitosa inversión y han colocando fotos suyas diciendo que he encontrado el secreto para ese negocio.

"Quiero aclarar que nunca he realizado esas inversiones en mi vida y como le respondo a todos los que me preguntan con sus mensajes, es una ESTAFA y no se dejen engañar", advirtió el presentador.

Por esta razón, Calero pidió ayuda a la Fiscalía para poner en alerta a quienes creen ciegamente en estos falsos negocios "millonarios" y fue enfatico en recordar que en los 24 años de trayectoria ha defendido su buen nombre ante la opinión pública.

Aquí el comunicado completo del presentador, que se encuentra de forma pública en su perfil oficial de Instagram: